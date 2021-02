Brēcošs kaķis tiešsaistē un dators uz veļas gludināmā dēļa: pieredzes stāsti par darbu no mājām

Ikdienā Viktors raksta tekstus par, viņaprāt, pasaulē labākajiem rūteriem – MikroTik, tāpēc viņa mājas birojā neesot nekādu problēmu ar internetu. Turklāt, pārejot no sabiedriskajām attiecībām uz IT nozari, esot dubultojusies ne vien apmierinātība ar dzīvi, bet arī monitoru skaits.

Atbildot uz jautājumu par to, kas traucē strādāt no mājām, tiek pieminēti Imants un Peka – kaķis un suns. “Ja suns vēl kaut cik rāmi uzvedas pa dienu, tad kaķis reizēm uzvedas kā gatavais nelietis. Brēc (īpaši skaļi, ja jāsazvanās ar kādu kolēģi), gāž visu no plauktiem, grauž augus un pēc tam tos atgremo. Nevaru pat iedomāties, kā ar darba pienākumiem tiek galā tie, kam ir bērni, ja jau ar mājdzīvniekiem ir tik grūti. Pieļauju, ka ar bērniem vismaz vienā ziņā ir pat vieglāk – ja uz tiem sakliedz, viņi vismaz “aizveras”. Tas, protams, ir joks, jo kliegt uz bērniem 2021. gadā ir pilnīgi nepieņemami,” – tā Viktors.