Konkurences padome rosina vērtēt tirdzniecības ierobežojumu ietekmi uz konkurenci ilgtermiņā

Vienlaikus KP uzsvēra, ka atšķirībā no mazajiem tirgotājiem vadošie tirdzniecības tīkli Latvijā ir daudz spējīgāki absorbēt Covid-19 krīzes laikā ieviestos ierobežojumus, kā arī rast risinājumus to pārvarēšanai.

Iestāde atsaucās uz OECD pausto, ka mazie un vidējie uzņēmumi ir tie, kas ir visbūtiskāk cietuši no Covid-19 krīzes. "Ieviestie tirdzniecības ierobežojumi šos uzņēmumus skar vissmagāk, tādējādi pastāv risks to maksātnespējai. Tas KP rada bažas, ka ilgtermiņā būtiski paaugstināsies koncentrācija vairākos tirgos jeb būtiski pieaugs tirgus daļas tiem uzņēmumiem, kas jau pašlaik ir spēcīgāki un kas spēs izdzīvot krīzi," minēja KP.

Tāpat KP atzīmēja, ka nevienlīdzīga konkurences situācija starp komersantiem veidojas arī attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem par nomas maksas atbrīvojumiem. "Tie paredz, ka nomnieki, kas iznomā telpas no publiskas personas - valsts vai pašvaldības vai to kapitālsabiedrībām -, var saņemt nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, kā arī atbrīvojumu no kavējuma maksas vai līgumsoda. Šādi atvieglojumi un priekšrocības nav pieejamas nomniekiem, kas iznomā telpas no privātām personām," secinājusi KP.