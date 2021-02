“airBaltic” šefs: ja varat pateikt, kad atsāksies lidojumi, es pateikšu, cik naudas vajadzēs

Arodbiedrībā uzskata, ka lidsabiedrība ietaupa uz nodokļu rēķina, visus pilotus iznomājot no sava meitas uzņēmuma “Aviation Crew Resaurces”. Pilotiem alga tur esot zemāka, bet viņiem piedāvā kļūt par akcionāriem, izsniedz aizdevumus un gada beigās, izmaksājot dividendes, parādu dzēš.

Satiksmes ministrs Linkaits atzīmē, ka šādi pilotus nodarbina aviokompānijas arī citur pasaulē. “Neesmu dzirdējis no Valsts ieņēmumu dienesta, ka kādā pārbaudē kāds nodoklis nebūtu samaksāts,” sacīja ministrs.

Covid-19 krīzes sākumā “airBaltic” prezidents un izpilddirektors Gauss paziņoja, ka atsakās no sava atalgojuma līdz brīdim, kad varēs atsākt regulāros lidojumus. Gausa ikgadējie ienākumi no “airBaltic” pēdējos gados pārsnieguši miljonu eiro.

“Diskusijas ir tikai par to, cik naudas mēs saņēmām, bet no otras puses – “airBaltic” ieņēmumi labos gados ir virs 500 miljoniem eiro. Un mēs ejam uz to, lai būtu pēc apgrozījuma lielākā kompānija valstī. Mēs kā “airBaltic” esam globāls zīmols. Mēs esam vienīgais zīmols, kas patiešām ir zināms ārpus valsts. Un “airBaltic” ienākumi nākotnē pārsniegs miljardu, tikai pateicoties visām lidmašīnām, ko esam pasūtījuši,” solīja Gauss.