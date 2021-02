Vai no inflācijas "bubuļa" ir jābaidās jeb pensiju plānu pelnītspēja krīzes un inflācijas apstākļos

Piemēram, katram 2. līmeņa dalībniekam, kurš ir sistēmas dalībnieks ilgāku laiku, ietekmi ir atstājis Latvijas valdības 2008. gada krīzes lēmums, kas paredzēja 2009. gadā samazināt iemaksas pensiju kapitālā no 8% līdz 2% no strādājošā ienākumiem. To vēlāk atkal palielināja (pašlaik tie ir 6%), bet jāpatur prātā, ka tā laika pensiju pārvaldniekiem bija jāstrādā un katrs no mums veica 4 reizes mazākas iemaksas nekā iepriekš.