VI: Covid-19 vakcīnas Latvijā uzglabātas atbilstoši prasībām

Veselības inspekcija (VI) 19.februārī beigusi visaptverošu pārbaudi par Covid-19 vakcīnu uzglabāšanas un transportēšanas apstākļiem no ražotājiem līdz vakcīnu uzglabātājiem valstī, kā arī to piegādēm līdz vakcinācijas vietām, noslēdzot to ar Valsts asinsdonoru centra pārbaudi.