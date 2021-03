Neeksistējošas vakcīnas par miljardiem eiro jeb jauns traucēklis vakcinācijas kampaņai Eiropā

vecākās paaudzes, kas internetā nav "uzaugušas", ir īpaši ievainojamas. Šie cilvēki gaida, ka “Google” piedāvās tikai un vienīgi to, kas ir uzticams.

Lielākā daļa pārdevēju bija no Francijas, Vācijas, Apvienotās Karalistes un ASV, un vienas devas cena svārstījās no 200 līdz 1200 ASV dolāru.

Vairums šo pagrīdes pārdevēju bija veikuši 100–500 darījumu, kas liecina, ka viņi piegādā preces, bet nav skaidrs, ko patiesībā nopērk darknet lietotāji. Pašlaik arī nav iespējams noteikt, cik no tiešsaistē piedāvātajām vakcīnu devām ir īstas devas un cik daudzi sludinājumi ir krāpšana.

Arvien pieaugušā krāpnieku aktivitāte rada papildu problēmas Eiropas Savienībā īstenotajai vakcinācijas kampaņai, ko kavē negaidītas plānu maiņas, piemēram, vakcīnu ražotāju īstenotās piegādes, kas ir daudz mazākas, nekā sākotnēji plānots. Tāpat vērojama arī zināma sociālā pretestība, it īpaši attiecībā uz “AstraZeneca” ražoto vakcīnu.

Pašlaik Eiropas Savienībā ir vakcinēti aptuveni 5% no pieaugušo cilvēku populācijas. Tas ir ievērojami mazāk nekā Lielbritānijā, Izraēlā vai ASV. Līdz ar to rodas jautājumi, vai Eiropas blokam izdosies sasniegt savu mērķi – līdz vasaras beigām vakcinēt 70% no pieaugušo populācijas.