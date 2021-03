Izskaust vārdu "normāls", nelietot fotošopu jeb kā celt patērētāja pašapziņu

mainīs iepakojumu dizainu un produktu komunikācijas materiālus, atsakoties no vārda “normāls” lietošanas. Savukārt kompānijas zīmolu reklāmās netiks digitāli mainīta cilvēka ķermeņa forma, izmēri vai ādas krāsa

un tiks palielināts to reklāmu skaits, kurās attēloti cilvēki no dažādām nepietiekami pārstāvētām sabiedrības grupām.

Septiņi no desmit cilvēkiem piekrīt, ka vārda “normāls” lietošanai uz produktu iepakojuma un reklāmā ir negatīva ietekme.

Jaunāku cilvēku vidū, 18–35 gadu vecumā, šis rādītājs ir augstāks – astoņi no desmit. Lēmums atteikties no vārda “normāls” lietošanas ir viens no daudziem kampaņas soļiem, lai izaicinātu ierastos skaistuma ideālus.