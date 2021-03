Kā pandēmija ietekmējusi nekustamā īpašuma tirgu

To, kā mēs katrs uztveram attālināto darbu, ietekmē mūsu individuālie apstākļi gan mājās, gan birojā. Pēdējā gada laikā drīzāk esam pieredzējuši nevis "attālināto darbu", bet "pandēmijas darbu", jo lielai daļai darbinieku paralēli savam darbam vēl ir jāatbalsta bērni skolas gaitās. Atveroties skolām, attālinātais darbs var kļūt vēl pievilcīgāks, tomēr daudz kas būs atkarīgs no tā, cik ērti biroja apmeklēšana iekļaujas ikdienas loģistikā.

Visticamāk daļa darbinieku turpinās strādāt attālināti arī pēc pandēmijas, tomēr dominēs modelis, kur darbinieki pāris dienas nedēļā strādās no mājām, kas samazinās nepieciešamo biroja platību. Piemēram, ja uzņēmums pašlaik nomā 1000 kvm B klases birojā par 9 EUR/kvm, nākotnē tas varbūt nomās 500 kvm BREEAM vai LEED sertificētā A klases birojā par 15 EUR/kvm. Rezultātā uzņēmumam būs ne vien zemākas izmaksas, bet būtisks ieguvums darbiniekiem - ēku sertifikācija nozīmē zināmu kvalitātes standartu, kur uzmanība tiek pievērsta gaisa kvalitātei, darbinieku labsajūtai un resursu patēriņam, kas samazina komunālo pakalpojumu izmaksas. Tomēr arī tas nav tik vienkārši un prasīs būtisku plānošanu gan no uzņēmuma, gan darbinieku puses. Ja visi darbinieki pirmdien un piektdien strādā attālināti, bet pārējās dienas ir klātienē, šāds modelis neradīs iespēju samazināt esošo biroju platību.

Situācija Baltijā ir līdzīga - ienesīgums no loģistikas īpašumiem ir pat krietni augstāks nekā citos Eiropas tirgos un padara Baltiju par pievilcīgu investīciju galamērķi. Vienlaikus jāņem vērā, ka Baltija ir mazs tirgus un šeit neveidosies lieli loģistikas centri kā Vācijā vai Polijā. Pie mums vairāk dominē loģistikas centri, kas ir pēdējie visā piegādes ķēdē, līdz ar to īpašumu cenas joprojām būs atkarīgas no īpašuma atrašanās vietas un nomnieku sastāva konkrētajā īpašumā.

Nekustamais īpašums ES rada aptuveni 36% no kopējām CO2 emisijām, līdz ar ko būtiska uzmanība gan no investoru, gan banku un nomnieku puses tiks pievērsta ēku energoefektivitātei un īpašumu sertifikācijai. Daudzi normatīvie akti Eiropas līmenī vēl ir izstrādes stadijā, tomēr virziens, kurā dodamies, ir skaidrs. Pēc Pasaules Bankas datiem, lai sasniegtu izvirzītos klimata mērķus, nekustamo īpašumu nozarei C02 izmešu apjoms līdz 2030.gadam ir jāsamazina par 36%. Izmaiņas jau redzam arī Latvijas likumdošanā un pieaugošajās energoefektivitātes prasībās. Kvalitatīvāks produkts nozīmē arī augstākas būvniecības izmaksas, līdz ar to tas ietekmēs arī gala produkta cenu, tomēr vienlaikus tiek panākts ietaupījums no samazinātām komunālo pakalpojumu izmaksām.