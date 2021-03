FOTO: Publicitātes foto

Vīriešiem paredzētie izstrādājumi ir nostiprinājušies reitinga tabulā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Vīrieši nebaidās uzņemties risku, saprotot, ka, ja nespēs sasniegt orgasmu, viņi cietīs fiasko. Seksa rotaļlietas piedāvā dažādību, jo rutīna ir galvenais libido ienaidnieks.

Piedāvājam seksa rotaļlietu ceļvedi tiem, kuri šajā jomā neorientējas. Amazon TOP vislabāk pārdotās seksa rotaļlietas palīdzēs jums orientēties šajā krāsainajā pasaulē un parādīs pareizo virzienu, kurā doties, un izvēlēties tādas seksa rotaļlietas, kas pilda savas funkcijas. Pēc Fox News ziņām, Amazon jau labu brīdi ir pārspējis savu konkurentu - Walmart, pateicoties tiešsaistes pārdošanai, jo Walmart netirgo seksa rotaļlietas. Iepirkšanās tiešsaistē kļūst aizvien populārākā, jo tā ir ērta un nodrošina rīcības brīvību. Uzvar tie, kas saprot, kas cilvēkiem ir vajadzīgs.

Ko iegādājas vīrieši savam priekam?

Vīriešu TOP 1: reālistiska izskata Pussy Addict masturbators

Ja vēl 2019. gadā vīrieši deva priekšroku diskrētiem masturbatoriem, šogad masturbatori, kas nodrošina autentiskas sajūtas, ir reitinga tabulas augšdaļā.

FOTO: Publicitātes foto

Pussy Addict – reālistiska izskata un faktūras masturbators. Izgatavots no kvalitatīviem materiāliem, nesatur lateksu un ftalātus. Addict nodrošina autentiskas sajūtas un pielāgojas jebkuram dzimumlocekļa izmēram.

Ergonomiskais rokturis to ļauj ērti turēt rokā. Pateicoties ārējai apdarei un interjera faktūrai, kas pilnībā atveido sievietes figūru, ir iespējams izbaudīt reāla dzimumakta sajūtu, vienlaikus piedzīvojot intensīvus orgasmus. Produkts ir ūdensizturīgs, ideāli piemērots pavedināšanai ūdenī.

Vīriešu TOP 2: Divpusējs masturbators. Mute un maksts

FOTO: Publicitātes foto

Dažādība - tas ir tik jauki! Divvirzienu masturbatora struktūra ir veidota, izstrādāta un pielāgota tā, lai atkarībā no tā, vai vēlaties orālo seksu vai penetrāciju, vienlaikus spēj nodrošināt arī autentiskas sajūtas.

Vīriešu TOP 3: Pretty Love - attālināti vadāms rotējošs un vibrējošs prostatas stimulators

FOTO: Publicitātes foto

Nodrošina patīkamas vibrācijas, bet komplektā ar rotāciju rada pārpasaulīgu baudu. Ģeniālais Pretty Love stimulators ir aprīkots ar 4 vibrācijas un 4 rotācijas ātrumiem. Komplektā ietilpst tālvadības pults. Rotaļlieta tiek uzlādēta, izmantojot USB kabeli, un tai ir zīdaini gluda virsma.

Vīriešu TOP 4: PSX09 automatizētais dzimumlocekļa sūknis erekcijai un dzimumlocekļa palielināšana

FOTO: Publicitātes foto

Daudziem vīriešiem nepieciešama palīdzība, lai panāktu spēcīgu erekciju. Dzimumlocekļa sūkņi šim uzdevumam ir lieliski piemēroti. PSX09 automatizētā sūkņa vakuuma sistēma dzimumlocekli padarīs cietu un stingru. Sūkņa garums 25 cm un 7 cm diametrā. Piemērots dzimumlocekļa apjoma palielināšanai.

Vīriešu TOP 5: Masturbators Tenga Spinner - nodrošina automātisku rotēšanu ap dzimumlocekli

FOTO: Publicitātes foto

Tenga Spinner – iecienītākā seksa rotaļlieta tūkstošiem vīriešu. Jaunākās paaudzes vīriešu masturbators, kurā starp mīksto sienu ir ievietota spirāle, kas pagriezīsies, ja tajā ievietosiet savu dzimumlocekli. Tenga Spinner rada neticamas sajūtas pie katras kustības! Izbaudiet jaunas un vēl nepieredzētas sajūtas!

Vīriešu TOP 6: Baudas ola Tenga

FOTO: Publicitātes foto

Baudas ola Tenga var šķist maza, taču tās superelastīgais materiāls ir piemērots visu izmēru dzimumlocekļiem. Pateicoties baudas olas iekšējai struktūrai, tā nodrošina izcilu stimulāciju

Vīriešu TOP 7: Spinjob Oral Sex - 360º automātiski rotējošs masturbators

FOTO: Publicitātes foto

Orālais sekss - vīriešu iecienītākais baudas gūšanas veids. Spinjob Oral Sex iedarbojas uz dzimumlocekli tā, kā to nevar izdarīt neviena sieviete. Ievelk dzimumlocekli, to iesūcot un rotējot 360º. Izvēlieties vienu no 3 ātrumiem un uzdāviniet sev neaizmirstamu pieredzi. Produkta uzlāde, izmantojot USB kabeli.

Vīriešu TOP 8: Fleshlight Quickshot masturbators

FOTO: Publicitātes foto

Patīkamu sajūtu sagādājošs masturbators, izgatavots no caurspīdīga Superskin materiāla, kura iekšpuse ir pārklāta ar dažādām stimulējošām struktūrām. Atvērts no abām pusēm. Ērts un parocīgs pārvalks pasargā rotaļlietu no ārējo faktoru ietekmes. Ieteicams lietot, vienlaikus izmantojot pietiekamu daudzumu smērvielas uz ūdens bāzes.

Vīriešu TOP 9: Dzimumlocekļa gredzens erekcijas paildzināšanai

Dzimumlocekļa gredzens - labākais veids, kā vīriešiem paildzināt erekciju.

FOTO: Publicitātes foto

Dzimumlocekļa gredzens paildzina erekciju un palīdz mazināt plaisu, kas rodas starp vīrieti un sievieti, kad vīrietis sasniedz orgasmu ilgi pirms sievietes un sekss ilgst vien dažus mirkļus.

Dzimumlocekļa gredzeni nepastiprina vīrieša baudu, bet orgasms ir vēl spēcīgāks, ja gredzens tiek noņemts pirms kulminācijas. Dzimumloceklis ilgāk paliek ereģētā stāvoklī un dzimumakts ilgst daudz ilgāk.

Ko iegādājas sievietes savam priekam?

TOP 1: Pink Rose klitora laizīšanas rotaļlieta orālam seksam

Pink Rose piedāvā baudīt orālo seksu, sasniegt pārpasaulīgu baudu; 10 režīmi. Neliela izmēra. Ievietota kastītē, kas līdzinās dārgakmenim. Uzlāde, izmantojot USB kabeli; izmērs: 7,8 x 5,7 cm; nodrošina neticami spēcīgas sajūtas.

FOTO: Publicitātes foto

Labu produktu ilgstoši trūkst. Amazon tiešsaistes veikala iekārojamāko seksa rotaļlietu sarakstā dominē rotaļlieta, kuras funkcija ir klitora laizīšana un sūkšana. No Seven apsteidz pārējo pasauli tāpat kā iepriekš, un pamatoti.

FOTO: Publicitātes foto

Pēc Amazon datiem, šī ir trešā vislabāk pārdotā seksa rotaļlieta. Tā ir izcila! 75% sieviešu orgasmu notiek tieši uz klitora. Seksa rotaļlieta No. Seven klitoru laiza un iesūc tā, kā neviens vīrietis to nespēj izdarīt, neiedzīvojoties kakla muskuļu sasprindzinājumā. Lai sasniegtu orgasmu, izmantojot pirkstus vai mēli, būs nepieciešamas 20–40 minūtes, bet ar rotaļlietu - tikai dažas minūtes. Uzklājiet uz klitora ūdens bāzes lubrikantu un sāciet izbaudīt. Tūkstošiem sieviešu rotaļlietu atzina par savu iecienītāko.

FOTO: Publicitātes foto

No Eight iesūc klitoru; vibrējoša ola zina, kur atrodas G-punkts un stimulēs īsto vietu; 10 režīmi. Uzlāde, izmantojot USB kabeli; ūdensizturīgs; kluss.

Ko iegādājas pāri?

FOTO: Publicitātes foto

Vibrators pāriem We Love vienlaicīgi masē gan G-punktu, gan sievietes klitoru dzimumakta laikā; jānospiež tikai poga uz tālvadības pults; 10 režīmi. Vibrators pāriem abiem partneriem garantē spēcīgu seksuālo baudu un daudz stiprāku orgasmu. Vibrators ir īpaši elastīgs un pielāgojas sievietes klitoram it kā būtu tā daļa. Tajā pašā laikā vibratora otra daļa tiek novietota uz sievietes G-punkta, kas uzreiz ir gatavs spēcīgai masāžai. Vīrietis gūst daudz lielāku baudu, jo, lai sasniegtu orgasmu, tieši viņš dziļi iekļūst makstī, iedarbojoties uz G-punktu, tādējādi kontrolējot partnerei sniegto masāžas stiprumu.

E-veikala preču klāstā atrodiet sev un mīļotajam piemērotāko palaidnībām un uzticieties vairākuma viedoklim, kuras seksa rotaļlietas vislabāk atbilst šim mērķim.

Preces sūtām diskrēti iepakotas, nenorādot iepakojuma saturu vai avotu.

Novēlam draiskulīgus priekus!

Tavs,

Melns Kakis