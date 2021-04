Policijas priekšnieks: katra slepkavības izmeklēšanas soļa publiska apspriešana nav iespējama

“Neatkarīgi no slepkavības veida, policijas prioritāte ir atklāt šādus noziegumus un aizturēt vainīgās personas. Lai to izdarītu, nav iespējama publiska šo kriminālprocesu izmeklēšana un katra izmeklēšanas soļa apspriešana. Tomēr

2017. gadā no 74 noziedzīgiem nodarījumiem, kuru skaitā 15 bijuši slepkavības mēģinājumi un trīs sagatavošanās, atklāti 77%. 2018. gadā no 79 noziedzīgiem nodarījumiem par slepkavībām, no kurām 23 ir mēģinājumi un viena sagatavošanās, atklāti kopumā 86%. Savukārt 2019. gadā Valsts policijā no 75 noziedzīgiem nodarījumiem, kas kvalificēti kā slepkavības, tajā skaitā 30 slepkavības mēģinājumi un trīs sagatavošanās izdarīt slepkavību, kopumā atklāti 88%.