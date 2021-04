Jauno paaudzi interesē vides ilgtspējības jautājumi

Mūsdienu ilgtspējīga dzīvesveida priekšnosacījumi paredz arvien vairāk uzlabojumu dažādās sfērās. Viens no tiem – efektīva enerģijas resursu izmantošana, kas ļautu samazināt negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Labā ziņa ir tā, ka sabiedrību, īpaši jauno paaudzi, arvien vairāk interesē elektroenerģijas taupīšana, fosilo resursu patēriņa samazināšana un gudra atkritumu pārstrāde. Šo iemeslu dēļ būtiski ne tikai runāt par to, kas ir labi un pareizi, bet arī radīt padziļinātu interesi un piedāvāt izglītošanās iespējas, norāda AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Guntars Baļčūns.