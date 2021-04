Nedēļas fokusā ⟩ Kudors: Traģēdija Tukumā ir "lāča pakalpojums konservatīvajiem"

Kudors arī satraucās, ka saistībā ar notikušo tiek "izvirztas apsūdzības" un tiek runāts par baznīcas un konservatīvo politiķu atbildību , taču viņš uzsvēra, ka arī konservatīvu viedokļu paudējiem ir tiesības kritizēt to, ko neuzskata par labu.

Viņš aicināja atturēties no komentāriem, pirms policija ir izmeklējusi Tukumā notikušo, un kritizēja, ka Latvijā esot ļoti daudzi cilvēku "ar ambīcijām pasniegt sevi kā psihoterapeitus vai psihiatrus", kas lieto vārdu homofobija.

"Es nezinu, kas tas ir. Man nav bail no homoseksuālām personām, man nav naida, un tiem konservatīvajiem un kristiešiem, kurus es pazīstu, arī nav ne baiļu, ne naida."

Zālītis savukārt aicināja Kudoru nerunāt visu kristiešu vārdā, jo kristīgu cilvēku vidū viedokļi ir dažādi un daudzi no viņiem ir arī LGBT kopienas dalībnieki. Viņš uzsvēra, ka LGBT cilvēki ir gan konservatīvu, gan progresīvu un liberālu viedokļu paudēju vidū, un lielākā daļa no šiem cilvēkiem pašlaik ir nobijušies, jo arī bez policijas atzinuma ir skaidrs, ka Tukumā notikušajos noziegumos ir saskatāmas naida pazīmes.

Arī jurists Lauris Liepa homofobijas jēdzienu skaidroja plašāk nekā bailes - viņš to raksturoja kā nepamatotu negatīvu attieksmi pret personu vai personu grupu, nostādot to arī tiesību ziņā zemāk nekā pašam sevi un savu pārstāvēto grupu. "Savukārt tumsonība, kā es to lietoju, ir nezināšanas vai nevēlēšanās zināt triumfs pār saprātu un viedokļu veidošana uz šo aizspriedumu pamata," sacīja Liepa.