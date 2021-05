Kā pareizi kopt padušu zonu, lai tā būtu skaista un vesela?

“Divas līdz trīs reizes nedēļā padušu ādas kopšanai ieteicams izmantot arī maigu skrubi vai sejas pīlingu, kas palīdzēs atbrīvoties no atmirušajām ādas šūnām un dezodoranta paliekām, taču svarīgi, lai āda netiktu berzta, kustībām un izvēlētajam līdzeklim jābūt vieglam. Pēc mazgāšanās paduses ir rūpīgi jānosusina un jāuzklāj tām mitrinošs ķermeņa krēms. Ja ir jāsteidzas, tad ieteicams izvēlēties ātri uzsūcošu krēmu, pēc kura uzklāšanas var uzreiz lietot arī dezodorantu,” stāsta kosmētiķe Katrīna Blumberga.

Gan dezodoranti, gan pretsviedru līdzekļi jeb antiperspiranti galvenokārt paredzēti diviem mērķiem: ādas mitrināšanai un aromāta regulēšanai. Tomēr jāņem vērā, ka tie darbojas dažādos veidos. Dezodoranti mazina sviedru aromātu, iznīcinot to izraisošās baktērijas un kavējot jaunu vairošanos, taču paši par sevi nemazina sviedru izdalīšanos. Savukārt antiperspiranti strādā, lai samazinātu sviedru daudzumu, tomēr to sastāvā ir vielas, kas var radīt kairinājumu, tāpēc tos drīkst lietot tikai uz veselas un sausas ādas.

“Antiperspirantu darbības pamatā ir sviedru dziedzeru bloķēšana, kā rezultātā tiek kavēta mitruma izdalīšanās un aizsprostotas poras, tāpēc tas nedrīkst ilgstoši būt uz ādas – no rīta uzklāts līdzeklis vakarā ir rūpīgi jānomazgā. Tāpat tos nav ieteicams lietot katru dienu, jo ilgstoša sviedru dziedzeru bloķēšana vājina ādas imunitāti. Tomēr, ja to lietošana svīšanas mazināšanai ir nepieciešama, vēlams antiperspirantu lietot pamīšus ar dezodorantu, tādējādi ļaujot ādai arī atpūsties,” piebilst kosmētiķe.

Lai arī mūsdienās ir pieejami dažādi līdzekļi padušu apmatojuma likvidēšanai, skūšanās joprojām ir viena no ikdienā visbiežāk izmantotajām metodēm. Taču – tāpat kā ar zobu tīrīšanu – arī skūšanās procesam jābūt pareizam, lai sasniegtu labāko rezultātu. Pirmkārt,

skūšanos vajadzētu veikt tikai pēc tam, kad padušu zona ir apmazgāta, tādējādi atbrīvojoties no sviedriem un dezodoranta vai antiperspiranta paliekām.

Tāpat padusēm ir jābūt mitrām, vēlams uzklāt arī kādu skūšanās līdzekli, kas mīkstinās ādu un palīdzēs izvairīties no sagriešanās. Savukārt pēc skūšanās paduses var būt jutīgas, tāpēc labāk to ir darīt vakarā pirms gulētiešanas, lai izvairītos no dezodoranta lietošanas, kas var ādu sakairināt.