Latvija testē pašvaldības: Citādā realitāte Daugavpilī

Zināšanu tests

Arī Daugavpils domes kandidāti varēja parādīt savas zināšanas par domes darbu un dažādām ar to saistītām lietām, atbildot uz sešiem testa jautājumiem. Katram dalībniekam bija jāizvēlas viena pareizā atbilde no trīs piedāvātajiem variantiem.

Visi kandidāti zināja, cik tālu ir jābrauc no Daugavpils domes līdz tuvākajam atkritumu poligonam “Cinīši”. Tāpat arī visi kandidāti pareizi atbildēja, ka Daugavpilij pieder 25% no laikraksta “Latgales laiks” kapitāldaļām. Tikai viens no visiem kandidātiem zināja atbildēt, ka Daugavpils reģionālā slimnīca 2019.gadā bija lielākais darba devējs pilsētā. Tāpat arī tikai viens kandidāts atbildēja nepareizi uz jautājumu par Grīvas pilsētas simbolu. Testā nebija tādu jautājumu, uz kuriem visi kandidāti būtu atbildējuši nepareizi, lai gan daži kļūdījās jautājumā par domes atlaišanas procedūru; piekliboja zināšanas arī par jaunā satiksmes pārvada problemātiku.