Slavens investors "uz spēles" liek pusmiljardu dolāru, prognozējot "Tesla" vērtības kritumu

Amerikāņu investors Maikls Būrijs, kurš iepriekš prognozēja 2008. gada finanšu krīzi un kļuva par viena no filmas "The Big Short" varoņu prototipiem, veicis iespaidīgu likmi uz to, ka Īlona Maska kompānijas "Tesla" akciju vērtība turpinās kristies, vēsta "Reuters".