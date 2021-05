Latvija testē pašvaldības: kā mazināt korupcijas ēnu pār Jūrmalu?

Iedzīvotāju viedokļi un kandidātu komentāri

Jūrmalas iedzīvotāji, raksturojot savu pilsētu, ir spējuši iezīmēt vairākas pozitīvas lietas. Tajā pašā laikā gan iezīmējuši arī dažas nepilnības, pie kurām jaunajai pašvaldības domei būtu jāstrādā. Tā, piemēram, aptaujātie iedzīvotāji pauž bažas par diviem Jūrmalas rajoniem – Sloku un Kauguriem – un to nākotni. Tāpat vairāki iedzīvotāji norādījuši uz nepieciešamību sakārtot ceļu infrastruktūru un palielināt atkritumu šķirošanas iespējas. Daži no iedzīvotājiem arī uzskata, ka būtu nepieciešams nodrošināt vairāk brīvā laika pavadīšanas iespēju tieši pieaugušajiem, un uzstāja uz pastāvošās birokrātijas mazināšanas slogu uzņēmējiem.

Šeit visiem debašu dalībniekiem bija iespēja izteikt savu viedokli par to, kā atrisināt vienu vai vairākas iedzīvotāju paustās bažas. Jānis Ķirsis (“Tev, Jūrmalai!”) norādīja, ka partijas programmā ir iekļautas visas minētās problēmas, bet kā vienu no veidiem, kā atrisināt pastāvošo birokrātiju, viņš piedāvāja rīkot apspriedes ar iedzīvotājiem. Savukārt Gatis Zamurs (LA) norādīja, ka pilsētai būtu vairāk jāstrādā tieši pie brīvā laika iespēju nodrošināšanas pieaugušajiem, taču nesniedza priekšlikumus, kas tieši būtu darāms. Jana Simanovska (“Progresīvie”) gan norādīja, ka būtu jāizveido “apkaimes padomes”, tādā veidā pilsētas attīstībā vēl vairāk iesaistot tās iedzīvotājus. Turpretī Jānis Voins (LRA) piedāvāja izveidot jaunus pašvaldības policijas iecirkņus atsevišķās pilsētas apkaimē. Viņš piebilda, ka būtu nepieciešams padziļināt sadarbību ar Valsts policiju, lai veiksmīgāk apkarotu narkotisko vielu aprites izplatību Jūrmalā. Toms Strazdiņš (“Jūrmala – mūsu mājas”) īsi uzsvēra, ka partijas prioritātes būs sakārtot ceļu infrastruktūru un uzlabot drošību. Māris Kaijaks (JKP) uzsvēra, ka ir nepieciešama “efektīva, kompakta un uz iedzīvotāju vajadzībām orientēta vietējā pārvalde”, bet īsti neiezīmēja, kā to panākt.