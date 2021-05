Par visiem komerciālajiem sūtījumiem no trešajām valstīm būs jāmaksā PVN

Patlaban par sūtījumiem no trešajām valstīm PVN jāmaksā, ja preces vērtība pārsniedz 22 eiro. Taču no 1. jūlija visā ES par precēm, kas iegādātas ārpus bloka, PVN būs jāmaksā, sākot no pirmā centa.