Prognozē saldējuma pārdošanas apmēru kāpumu

Vaicāta par citām tendencēm, kas pārtikas patēriņā iezīmējas vasaras sezonā, Holodnaja minēja, ka piena produktu kategorijā novērota tendence nedaudz samazināties pieprasījumam pēc produktiem lielajos iepakojumus, bet pieaug pieprasījumam pēc produktiem mazajos iepakojumos. "Tas skaidrojams ar vēlmi izlietot produktus īsākā termiņā. Arvien populārāki paliek tā saucamie "on the go" produkti, kurus ērti paņemt līdzi un lietot jebkur," teica "Food Union" ģenerāldirektore.