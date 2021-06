Ceturtdienas horoskops: kas tevi šodien gaida?

Nekādā gadījumā neiesaisties tur, kur citi skaidro savas attiecības. It īpaši tad, ja neviens to nelūdz. Un, ja arī lūdz, tad padomā vai ir vērts. Bieži vien „pa mici” dabū tas, kurš pa vidu.

Lai arī ikdienas lietās viss it kā kārtībā, ir jāuzmanās no sakāpinātām emocijām. Tās var būt traucēklis jebkurā situācijā. Ik pa laikam būs tieksme pārspīlēt problēmas.

Šodien sargies no stresa, kas var rasties no neskaitāmiem pienākumiem. Pievakarē dari to, kas ļauj atslēgties no domām par darbu. Garāka pastaiga, izbrauciens ar skūteri vai pelde ļoti labi noņem spriedzi.