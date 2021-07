Ielūkojies supermodeles Karas Delevinjas ekstravagantajā Losandželosas mājoklī

FOTO: Ekrānuzņēmums no Youtube video/Dezeen

FOTO: Ekrānuzņēmums no Youtube video/Dezeen

Pasakaini gēni un skaistums nav vienīgais mantojums, ko supermodele un aktrise Kara Delevinja ir saņēmusi no savas mātes Pandoras. "Viņa mēdza mums teikt: Ja tu saki, ka tev ir garlaicīgi, tad tu esi garlaicīgs," atceras Kara, jaunākā no trim Delevinju māsām. Šī gudrība nepārprotami viņai ir palikusi prātā - Kara Delevinja ir viss, tikai ne garlaicība, un viņas Losandželosas īpašums to apliecina – tas, protams, ir reibinošs krāsu sprādziens, bet Delevinja tajā rod mieru.