Pandēmijas ietekmē pērn sarucis laulību skaits

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 12.marta līdz 9.jūnijam laulību ceremonijā klātienē drīkstēja būt tikai abi laulājamie un divi pilngadīgi liecinieki. Noslēgto laulību skaits šajos trīs mēnešos strauji saruka un bija par 36% mazāks nekā 2019.gada attiecīgajā periodā. Vislielākais laulību skaita samazinājums salīdzinājumā ar 2019.gadu bija maijā un jūnijā, kad katru mēnesi tika reģistrēts par aptuveni 500 laulībām mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Pirmo laulību skaits samazinājās visās vecuma grupās, bet vairāk vecuma grupās no 20 līdz 24 gadiem (uz 1000 attiecīgā vecuma iedzīvotāju par 14%), no 25 līdz 29 gadiem (par 11%) un no 30 līdz 34 gadiem (par 15%).