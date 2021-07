Aizdevuma programmai dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanai plāno novirzīt 31 miljonu eiro

Plānots, ka sabiedrības "Altum" piesaistītais finansējums būs 30 miljoni eiro, bet viens miljons eiro tiks piesaistīts no slēgtā Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma".

Aizdevumiem, kuriem pieteiksies pilnvarotā persona, procentu likme plānota fiksēta 3,5% gadā, bet namīpašniekiem likmes varēs atšķirties atkarībā no to kredītreitinga. Aizdevuma maksimālais termiņš būs 20 gadi.

"Neskatoties uz to, ka nacionālā līmenī nav veikti pētījumi par daudzdzīvokļu māju teritoriju tehnisko stāvokli, tomēr var secināt, ka arī šo teritoriju stāvoklis ir tikpat slikts vai pat sliktāks nekā daudzdzīvokļu mājās. Šādu secinājumu var izdarīt, ņemot vērā, ka ievērojamākā daļa daudzdzīvokļu māju teritoriju nav atjaunotas kopš to pirmreizējās būvniecības, līdz ar to tās ir nolietojušās un neatbilst daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju vajadzībām - autostāvietu skaits nav atbilstošs šā brīža automašīnu skaitam, bērnu laukumi ir nolietoti un neatbilstoši drošības prasībām, liela daļa gājēju celiņu nav lietojami, iekšpagalmu asfalta segumi ir nolietoti, nav izveidotas mūsdienīgas atkritumu tvertņu novietnes, teritorijas nav atbilstošas vides pieejamības prasībām, piemēram, iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem," atzina ministrijā.