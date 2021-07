"Riga TechGirls" aicina pieteikties izglītības progammai "Iepazīsti tehnoloģijas"

Pasaules Ekonomikas foruma nākotnes darbavietu apkopojuma (Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum) dati* skaidri norāda, ka tehnoloģiskā attīstība turpināsies un darba vietas, kurās būs nepieciešamas IT prasmes, tikai augs.

Šī izglītības programma piedāvā iepazīt IT pasauli un izprast visas tās sniegtās iespējas bez maksas. Trīs mēnešu laikā šajās mācībās dalībnieces varēs ne tikai iepazīties ar to, kas ir IT un kādi profesionālie virzieni ir pieejami šajā nozarē, piemēram, ka IT nav tikai programmēšana, bet būs arī praktiskas nodarbības - kā pareizi noformēt CV, kā profesionāli izveidot CV profilu starptautiskajā sociālajā darba meklētāju/piedāvājumu platformā LinkedIn un nostiprināt savas digitālās prasmes.