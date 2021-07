Aptauja: 39% Latvijas iedzīvotāju Covid-19 dēļ jūtas nedroši par ceļošanu uz ārzemēm

Par ceļošanu uz ārzemēm, gan publisku vietu un pasākumu apmeklēšanu jūtas gados jauni cilvēki. 18 līdz 24 gadu vecumā droši par ceļošanu uz ārzemēm jūtas 72% aptaujāto, vecumā no 25 līdz 34 gadiem - 48%, vecumā no 35 līdz 44 gadiem - 41%, bet vecumā no 45 līdz 54 gadiem - 44%, un vecumā no 55 līdz 74 gadiem droši ceļojot jūtas vien 29% aptaujāto.