Kas "garšo" sirdij jeb kā izvairīties no mītiem par uzturu sirds veselībai

Sirds veselībā zelta standarts ir kustības un veselīgs uzturs. Ikdienas farmaceita pieredze aptiekā liecina, ka par uzturu ir vērts parunāt vairāk. Neraugoties uz to, ka ir daudz pētījumu par to, kas mūsu sirdij vislabāk „garšo”, vienlaikus sabiedrībā par šo tēmu cirkulē daudz mītu. „Piemēram, bieži dzirdēts: lai samazinātu sirds slimību iespējamību, vajadzētu retāk ēst (vai pat izslēgt no uztura) olas, bet tā vietā lietot omega-3 uztura bagātinātājus. Šis nav vienīgais apšaubāmais pieņēmums, saka “Mēness aptiekas” farmaceite Ieva Virza un atgādina, ka veselīgs uzturs, kas dod nepieciešamos vitamīnus, minerālvielas un enerģiju, vienlaikus spēj saglabāt normālu svaru, holesterīna un asinsspiediena līmeni. Tas nozīmē, ka sirds veselībai principiāli nozīmīgi būs visiem labi zināmie veselīgā dzīvesveida ieteikumi. Galvenais – tos ievērot un, protams, izvairīties no kļūmīgiem lēmumiem, kas balstīti mītos. Profilakse vienmēr ir lētāka un efektīvāka par ārstēšanu.