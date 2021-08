Vai sieviete un vīrietis var būt tikai draugi?

Par radiogeišu dēvētā uzņēmēja un pasniedzēja Ieva Adamss neuzskata, ka vīrietis un sieviete var būt tikai draugi, bet žurnāliste Una Ulme viņai nepiekrīt - viņai ir gan vīrs, gan draugs! Psiholoģe Kristīne Balode izšķir abu strīdu ar vērtīgu padomu - vienkārši jābūt norunai, ka no vīrieša un sievietes draudzīgām attiecībām izslēdzam seksu. Ir vienkārši nepieciešamas skaidras robežas.

"Nepieciešams norunāt savā starpā, ka kaut ko nedarām kopā. Tas, ka mēs domājam, ka to seksa klikšķi varam izslēgt, vēl nenozīmē to, ka tas izdodas. Vārdos izteikta starp vīrieti un sievieti valdoša saikne tomēr ir drošāka nekā tāda, kur vienkārši paļaujamies un tad izrādās, ka situācija jau ir citādāka. Interesanti, ka mēs, pieauguši cilvēki, baidāmies paši no savas seksuālās dabas," stāsta psiholoģe.