Akcenti un monohromiska krāsu palete: kā iekārtot Pinterest cienīgu virtuvi

Tiem, kuri iecienījuši interjeru iekārtot minimālisma stilā, maza virtuve būs tieši laikā! Būtiskākais ir pārvarēt vēlmi virtuvē izvietot daudz mēbeles, maksimāli izmantojot virtuves sienas plauktiņiem. Dizainere iesaka atbrīvoties no visa liekā, bet dot priekšroku vienkrāsainām mēbeļu iekārtām, izvairīties no košiem rakstiem un zīmējumiem. Ja vietas ir ļoti maz, vajadzētu ievērot minimālismu arī attiecībā uz mēbelēm, ieviešot tādus risinājumus kā saliekamais galds, taburetes, pārvietojama virtuves sala. Viņa uzsver, ka mazai virtuvei nevajadzētu ierobežot gatavošanas iespējas, un par to domā arī ražotāji, piedāvājot patērētājiem daudzas un dažādas kompaktas un iebūvējamas ierīces. Tradicionālās plīts vietā var izvietot, piemēram, divriņķu plīts virsmu un pārnēsājamo cepeškrāsni, savukārt tradicionāla ledusskapja vietā vari izvietot, piemēram, iebūvējamo ledusskapi.