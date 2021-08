4 grami mūzikas katrā ausī

Izslēdzot trokšņu slāpēšanu, apkārtējo cilvēku runāšana ir saklausāma ļoti labi. Šajā modelī nav apzināšanās režīma, kas pastiprina ārējās skaņas, taču arī bez tā dzirdamība ir gana laba, lai ieauši nebūtu jāizņem no ausīm. Te acīmredzami nāk talkā uzgaļu dizains, kas neaizsprosto visu eju.

Tā kā FreeBuds 4 ir trīsarpus centimetrus gari kātiņi, to ievietošana un izņemšana no auss ir ļoti viegla. Ja tos satver pie apakšas, tad arī skārienjutīgā virsma netiek aizskarta, jo tā atrodas augstāk, tuvāk uz āru vērstajam mikrofonam. Šai zonai gan bez vajadzības labāk nepieskarties, jo tā ir tiešām jutīga un precīzi izpilda viena vai divu pieskārienu, pieturēšanas un vilkšanas kustību komandas.

Kā ierasts, jaunu FreeBuds modeli Huawei nosvin ar jaunu kārbiņas dizainu. Šoreiz pienākusi kārta ripas formai. Apaļam, ar noapaļotiem stūriem 38 gramus smagam plastmasas futrālim ar magnētisku vāciņu. Tā ir patīkami plāna – tikai 2,1 centimetrs, gluda un viegli ieslīd kabatā. Magnēts ir pietiekami stingrs un papildu drošībai arī pašus ieaušus iedobēs notur magnēts. Tādēļ to izkrišana somā iespējama vien ļoti neveiksmīgu apstākļu sakritības vai absolūtas paviršības rezultātā.

Pēc tam nācās ņemt aptuveni pusstundu ilgu pauzi, kamēr ieauši kārbiņā uzlādējas. Futrāļa 410 mAh baterijā ir papildu enerģija vismaz četriem uzlādes cikliem. Noņemot no lādētāja simtprocentīgi uzlādētu kārbiņu ar pilnībā piepildītām austiņām un turpmākās dienas nepievienojot to uzlādes kabelim, mūziku bez aktīvās trokšņu slāpēšanas kopumā izdevās klausīties aptuveni 15-16 stundas. Laiku var krietni paildzināt un arī no klusuma pauzēm izvairīties, ik pa laikam palādējot vienu ieausi. Šādā veidā trokšņu slāpēšana gan nedarbojas, taču vismaz mūzikas ritmi pavada cauru dienu.