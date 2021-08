Valsts budžeta izdevumu pārskatīšana kā politikas instruments

Saprotot valsts budžeta iespējas un strauji pieaugošās ministriju vajadzības, kā arī līdz šim valsts pārvaldē izstrādāto procesu un pieņemto lēmumu ietekmi uz valsts attīstību, ir jāvērtē ilgtermiņā sasniegtie rezultāti pret ieguldīto finansējumu (value for money). Līdz ar to pieaug izdevumu pārskatīšanas loma gan Latvijā, gan vairumā pasaules valstu. Nu jau apmēram puse OECD dalībvalstu pārskata izdevumus ikgadēji, tostarp arī Latvija.