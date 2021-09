34% autovadītāju atzīst, ka ir braukuši reibumā

“Neraugoties uz to, ka šobrīd likums pieļauj nelielu alkohola daudzumu asinīs, es aicinātu autovadītājus atturēties no alkohola lietošanas, ja jāsēžas pie stūres. Arī līdzcilvēkus aicinu nepalikt vienaldzīgiem un apzināties, ka negatīvā statistika un negadījumi uz ceļiem ir mūsu visu atbildība. Ja redzat kādu, kurš reibumā grasās sēsties pie stūres, noteikti iesaistieties ne tikai aizrādot, bet arī informējot atbildīgās iestādes, ja neizdodas pārgalvīgo braucēju apturēt. Kādam varētu šķist, ka šādi rīkojoties viņš jutīsies slikti, bet padomājiet, kādas būs sajūtas, kad notiks negadījums, ko varējāt novērst?!” iesaka Drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks.

Analizējot rezultātus dažādās vecuma grupās, iespējams secināt, ka reibumā pie stūres biežāk sēžas vecāka gadu gājuma autovadītāji, piemēram, 60 līdz 74 gadu vecuma grupā 10% autovadītāju norādījuši, ka vienu vai dažas reizes pārsnieguši pieļaujamo promiļu slieksni (9% vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem, 3% vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem), bet 2% - ka pārsniedz to vairākas reizes gadā (3% vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem). 27% šajā vecumā grupā norādīja, ka ir braukuši reibumā, ievērojot pieļaujamo robežu. Šādu atbildi snieguši 23% vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem, 24% vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem).