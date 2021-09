"Sadales tīkls": Elektrības ražošanai pašpatēriņam ir augoša tendence

Jansons norādīja, ka pārliecinoši populārākais mikroģenerācijas veids Latvijā ir saules paneļi, kas no kopumā esošajiem apmēram 1700 mikroģeneratoriem veido 99,99%.

"Sadales tīkla" vadītājs pauda, ka pašlaik mikroģenerācijas tarifs ir tāds pats kā visiem, bet, ja skatās uz sadales tīklu kopumā, tad 70% no kompānijas ieņēmumiem veido tarifa mainīgā daļa, ko uzņēmums saņem par vienu pārvadīto kilovatstundu, un 30% veido maksa par jaudas pieslēgumu.

Viņš uzsvēra, ka, ja tarifa struktūra netiks mainīta un mikroģenerācija turpinās augt, visticamāk, būs jāpāriet uz uz fiksēto maksu. Par to, kad tas varētu notikt, "Sadales tīkls" vēl nav veicis sarunas ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (SPRK). Par to varētu runāt, kad beigām tuvosies tagadējā tarifu plāna darbības laiks.

"Vienlaikus es nebūt negribu radīt ažiotāžu, jo kad kāds izdzird par tarifa maiņu, tad rodas sajūta, ka noteikti saņemsim lielākus rēķinus. Izmaiņas būs vērstas uz to, ka mums būs iespēja dzīvot labāk, nedomāt par to, vai var pieslēgt papildu elektroiekārtu vai nē, jo samaksa būs fiksēta. Tādēļ es aicinātu cilvēkus uz to skatīties tieši tāpat kā uz mobilo sakaru tarifiem. Ja atceramies, tad kādreiz arī bija bažas, ka vienotais tarifs būs ļoti dārgs, bet tagad visi jau ir aizmirsuši, kā tas bija, kad bija jāseko, cik minūtes vari norunāt, lai nepārmaksātu," sacīja Jansons.