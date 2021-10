Pagājušajā nedēļā elektroenerģijas biržas vidējā cena Latvijā samazinājās par 14%

"Latvenergo" skaidroja, ka Baltijā elektroenerģijas cenas samazinājuma tendenci galvenokārt noteica elektroenerģijas cenu kritums Ziemeļvalstīs. Enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala pieauga par 34%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, plūsmas no Krievijas bija par 38% lielākas, savukārt enerģijas plūsmas no Somijas samazinājās par 5%.