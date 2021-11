Vitenbergs: Būvniecības nozari Latvijā jāpadara caurskatāmāku

Tāpat Vitenbergs atzīmēja, ka būvniecības karteļa jautājums ir līdz šim nebijusi situācija. "Būtu jāuzslavē Konkurences padome, kura veikusi savu darbu un nav baidījusies atspoguļot to situāciju, kāda bijusi un par kuru ticis baumots un runāts, taču nekādas darbības līdz šim nebija veiktas. Tās ir arī ļoti smagas sekas, taču tas darīts, lai nākotnē nozare varētu strādāt caurskatāmāk un godīgos konkurences apstākļos. Karteļa dēļ mēs kā sabiedrība visi esam daudz cietuši, un, protams, ir sajūta, ka varējām uzbūvēt daudz vairāk un lētāk. Ir tikai loģiski, ka tālākie soļi ir jārisina procesa gaitā," pauda ministrs.

"Par spīti sarežģītajai situācijai, tika panākta vienošanās, ka esošajiem objektiem, kas ir karteļa sarakstā fiksēti, piemēro korekciju tikai pēc Konkurences padomes lēmuma spēkā stāšanās, tas ir, pēc tiesas. Un, lai netiktu apturēti būvniecības darbi objektos, kas jau ir uzsākti, no pašvaldību puses ir ieviesta korekcija, un, ja ir problēmas ar finanšu līdzekļiem, tad Finanšu ministrija sadarbībā ar Valsts kasi paredzēs iespēju pašvaldībām saņemt aizdevumus nākamā gada budžeta projekta ietvaros. Tas darīts, lai netiktu pārtraukti iesāktie objekti un lai nebūtu situācijas, kad pēc tiesas lēmuma kādu no uzņēmumiem tomēr atzīst par nevainīgu, tādēļ ir atpakaļejoši soļi," sacīja Vitenbergs.

Tāpat viņš norādīja, ja runā par situāciju, kad konkursā startē kāds no karteļa sarakstā esošajiem uzņēmumiem, darba grupa secināja, ka šobrīd nav normatīvās bāzes, ar kuras palīdzību pasūtītājam būtu jāizslēdz konkrētais uzņēmums. Šobrīd Saeimā trešajā lasījumā tiek gatavoti grozījumi Iepirkumu likumā, kuros jau tiek runāts par reputācijas lomu, lai izslēgtu kādu komersantu no konkursiem.

Astoņas no kopumā 10 Konkurences padomes sodītajām būvfirmām Administratīvajā apgabaltiesā pārsūdzējušas Konkurences padomes lēmumu būvnieku karteļa lietā, bet, tā kā vairākas pārsūdzības būvfirmas iesniedza kopā ar mātesuzņēmumiem, kopumā lietā kā prasītāji ir 13 uzņēmumi.

Apvienotā lieta ierosināta par "Skonto būve", "Latvijas energoceltnieks", "Rere būve" un tās mātesuzņēmuma AS "Rere grupa", "Arčers", "LNK Industries", "Abora" un tās mātesuzņēmuma SIA "Tehnocentrs", "Re & Re", "LNK Industries" mātesuzņēmuma SIA "LNK (Latvijas novitātes komplekss)", "Merks" un tās mātesuzņēmuma AS "Merko Ehitus" un "Arčers" mātesuzņēmuma AS "UGN" iesniegumiem.