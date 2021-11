Medikamenti pret Covid-19 nebūs lēts prieks, taču tie vieš cerību

“Molnupiravir” pētījumā piedalījās 775 nevakcinēti brīvprātīgie. Katram brīvprātīgajam bija vismaz viens riska faktors smagai slimības norisei – aptaukošanās, vecums virs 60 gadiem, diabēts, sirds un asinsvadu slimības. No medikamentu lietotājiem slimnīcā nonāca 28 no 385 cilvēkiem (7,3%), un letāli iznākumi nav fiksēti. Placebo grupā no Covid-19 mira astoņi pacienti, bet slimnīcā nonāca 53 no 377 cilvēkiem (14%).