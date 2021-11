Tirgotāji: nekavējoties jāizstrādā atbalsta programma arī lielajiem uzņēmumiem

LTA piedāvāja palielināt atbalsta apmēru Covid-19 krīzē cietušajiem mazajiem uzņēmumiem, kuru vidējais apgrozījums mēnesī pēc 2020.gada datiem ir līdz 20 000 eiro. LTA uzskata, ka atbalsta apmēram jābūt 90% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2021.gada jūlijā, augustā un septembrī, nosakot apmēra minimumu 75% no uzņēmuma krituma un maksimumu - 100% no uzņēmumu krituma. Asociācijā skaidro, ka šī uzņēmumu grupa LTA jau iepriekš vērsa Ekonomikas ministrijas uzmanību uz to, ka Apgrozāmo līdzekļu granta fonda atbalsta apmērs ir nesamērīgi mazs, salīdzinot ar Covid-19 krīzes laikā ciestajiem zaudējumiem.