Covid-19 pacientu skaits slimnīcās pieaudzis līdz 1106

Vidēji smagu Covid-19 pacientu vidū ir desmit bērni līdz deviņu gadu vecumam, kā arī pieci - vecumā no desmit līdz 19 gadiem. Tāpat vidēji smaga slimības gaita ir 12 sasirgušajiem, kas ir 20 līdz 29 gadus veci, kā arī 55 iedzīvotājiem vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem.

Visvairāk pacientu ar vidēji smagu slimības gaitu ir vecumā grupā no 70 līdz 79 gadiem - 233. Vēl 209 stacionētie vidēji smagā stāvoklī ir 80-89 gadus veci, bet 180 - vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem. Vidēja smaga Covid-19 gaita ir 39 stacionāros esošiem 900 līdz 99 gadus veciem pacientiem.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēki bija vecumā no desmit līdz 19 gadiem. SPKC dati liecina, ka līdz šim šajā vecuma grupā bija miris viens ar Covid-19 sasirgušais.

Divi svētdien mirušie bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, četri - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, pieci - vecumā no 70 līdz 79 gadiem. Vēl trīs mirušie bija 80 līdz 89 gadus vecis, bet divi - vecuma grupā no 90 līdz 99 gadiem.