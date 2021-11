Daugavas ledus halles būvēšanas epopeja turpinās ar parādu gūzmu

“de facto” sazvanītie apakšuzņēmēji un piegādātāji sauc dažādas summas. Vienam tie ir desmiti tūkstoši eiro, citam – pāri simt tūkstošiem. Par ledus hallei piegādāto avārijas apgaismojumu samaksu - vairāk nekā 40 tūkstošus eiro, no ARMS Group nav saņēmusi arī firma “Baltijas elektro sabiedrība”.

“Termiņš jau bija, ja nemaldos, šā gada jūlijs, kad viņiem bija jānorēķinās par visu šo summu. No sākuma bija veikti solījumi. Solījumi par to, ka tiks samaksāts, ka neuztraucaties. Tā ar tiem solījumiem tika barots, tad beigās konkrētais valdes priekšsēdētājs Artūrs Sprudzāns, kurš atbildīgs par šo te visu, nu jau viņš vairs neceļ klausuli. Tad tika novirzīts uz viņa juristu, kurš atkal sola visu laiku, ka tiks samaksāts un samaksāt, bet beigu beigās tas tas pat netiktu nekas no tā visa, visi solījumi paliek vējā,” saka SIA “Baltijas elektro sabiedrība” valdes priekšsēdētājs Edgars Bergholcs.