Aptauja: 37% Baltijas valstu iedzīvotāju uzskata, ka pensijai jāsāk uzkrāt jau agrā jaunībā

No tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri uzskata, ka uzkrājumu veidošana uzreiz pēc pilngadības sasniegšanas ļaus nodrošināt sev finansiāli labklājīgas vecumdienas, visbiežāk ir jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem - 39%. Savukārt iedzīvotāji, kas sasnieguši 60 gadus un ir tuvu pensionēšanās vecumam, domā, ka atbilstošākais vecums, lai sāktu rūpēties par finansiāli nodrošinātām vecumdienām, ir no 25 līdz 34 gadiem - to norādījuši 34% aptaujāto.