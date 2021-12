Pirms kārtējās jaunas datortehnikas iegādes nereti rodas jautājums, kas ir labāks pirkums - portatīvie datori vai stacionārie. Uz šo jautājumu nav konkrētas atbildes. No pirmā acu uzmetiena var šķist, ka stacionārie datori ir apjomīgāki, un tāpēc tiem vajadzētu būt dārgākiem. Bet nē! Mobilitātes laikmetā (pat pastāvīgu ierobežojumu laikā Covid-19 pandēmijas dēļ) portatīvie datori ir vairāk pieprasīti no klientu puses, un tāpēc tie maksā vairāk. Bet viss nav tik vienkārši!

Tāpat jāatceras, ka datora un līdz ar to arī visu tā sastāvdaļu cena ir atkarīga no šo sastāvdaļu īpašībām. Piemēram, ātrumam ir nepieciešama ļoti laba duālā atmiņa, kurā papildus apjomam fundamentāli svarīgs ir arī reakcijas ātrums uz datu ierakstīšanu un nolasīšanu - no tā ir atkarīga tā veiktspēja. Stacionārie datori ir jūsu "mājas birojs". Šeit ir svarīgi saprast to nozīmi un lietderību.