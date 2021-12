Nākamajā gadā Latvijā ekonomika varētu pieaugt līdz 5%, prognozē banku analītiķi

Tāpat Zorgenfreija atzīmēja, ka nākamgad tiek prognozēta būtiska ES fondu līdzekļu ieplūšana Latvijas ekonomikā, kas būs investīciju dzinējs, tomēr fondu līdzekļi lielāku lomu spēlēs, visdrīzāk, no nākamā gada vidus. Investīcijas gaidāmas arī privātajā sektorā - gan nekustamajā īpašumā, īpaši mājokļos, gan arī uzņēmumu pusē. "Iemeslu investīciju kāpināšanai netrūkst - ražošanas jaudu palielināšana, automatizācija, darbaspēka prasmju uzlabošana un, pēc šīs ziemas skarbās energokrīzes pieredzes, arī energoefektivitātes uzlabošanā un enerģijas avotu diferencēšanā," viņa sacīja, piebilstot, ka no nozarēm būvniecība, kā arī ar to saistītās apstrādes rūpniecības apakšnozares ir tipiskie ieguvēji no straujākas investīciju aktivitātes.