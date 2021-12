Pārbūvēta Jēkabpils reģionālās slimnīcas Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa

Projekta īstenošanā ieguldīti vairāk nekā pieci miljoni eiro. No tiem trīs miljoni eiro ieguldīti infrastruktūras uzlabošanā un vairāk nekā divi miljoni - medicīniskā aprīkojuma iegādē.

Deviņas no 15 Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļas gultām ir moderni aprīkotas speciāli Covid-19 pacientu aprūpei, kuri Jēkabpilī ārstējas ne tikai no šīs pilsētas un novada, bet arī no Līvāniem, Madonas Aizkraukles un citām reģiona pašvaldībām.