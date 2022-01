Izziņota "Barikādēm 31" programma

1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības prezidents Renārs Zaļais: “Izsludinām Barikādēm 31 programmu, kas būs īpaši veidota visu pasākumu baudīšanai tiešsaistē 1991. gada barikāžu muzeja Facebook lapā, sociālajos tīklos un Latvijas medijos. Muzeja mājas lapā virtuāli var izstaigāt visu muzeju, ka arī ir apskatāma jaunā izstāde. Latvija ir tāda, kādu mēs paši to veidojam. Ikvienam vajadzētu padomāt par to, ko varam darīt mūsu valsts labā. Un ikkatrs no mums spēj darīt ko labu Latvijai! Ko lielu vai mazu vari izdarīt tu?”