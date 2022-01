Jaunās ekonomikas darbaspēks visaugstāk vērtē darba elastīgumu

Ēdiena piegādes industrija ir viena no pirmajām, kas jau 2020. gada laikā piedzīvoja strauju izaugsmi. Šobrīd tās apgrozījums Eiropā tiek vērtēts aptuveni 20 miljardu eiro apjomā, un tajā aktīvi strādā aptuveni 375 tūkstoši kurjeru, secināts ekonomikas pētījumu centra Copenhagen Economics pētījumā, kas visā Eiropā tika veikts 2021. gada novembrī (kurjeru skaits ir mainīgs, minētais skaits ir fiksēts vienas nedēļas ietvaros). Pirmajā tik apjomīgajā šāda veida pētījumā tika aptaujāti 16 tūkstoši kurjeru, un galvenie secinājumi ir, ka kurjera pakalpojums ir šo cilvēku papildu nodarbošanās (72% gadījumu), kas nodrošina mazliet vairāk par pusi no ienākumiem.

Viena no galvenajām papildu darba priekšrocībām ir elastīgs darba modelis, un aptuveni 70% kurjeru atzinuši, ka nemainītu to pret stingri fiksētu darba laiku pat tad, ja tas nozīmētu iespēju gūt par 15% lielāku ienākumu. Proti, piegādes segmenta darbinieki visā Eiropā tik ļoti novērtē darba elastīgumu, ka ir gatavi atteikties no ievērojama ienākumu pieauguma, ko solītu fiksētais darba grafiks. Pamatā tas skaidrojams ar to, ka iesaiste piegādes servisa veikšanā nav šo cilvēku pamata nodarbošanās, kas tomēr spēj ģenerēt gana lielu papildu ienākumu.