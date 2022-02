Vēlme saglabāt skaistu matu rotu un savaldīt pārējo ķermeņa apmatojumu 21.gs. nav tikai sieviešu kaprīze. Visiem patīk kopta āriene, vēl vairāk – pašpārliecība, ko tā sniedz. Atbrīvošanās no liekā apmatojuma vai matu transplantācija ir estētiskā un psiholoģiskā komforta jautājums. Lūdzām divas atšķirīgu un tomēr saistītu jomu speciālistes - “Veselības centrs 4” matu transplantācijas speciālisti Kristu Upīti un klīnikas “Mārupes doktorāts” dermatoloģi Agnesi Veilandi pastāstīt par vīriešiem aktuālu, bet ne plaši apspriestu tēmu – matu transplantāciju un lāzerepilāciju.

Alopēcija jeb pastiprināta matu izkrišana skar gan vīriešus, gan sievietes, tomēr kungiem matu zudumu nomaskēt ir grūtāk. Matu izkrišana visbiežāk ir saistīta ar ģenētiku, novecošanos, hroniskām slimībām, ilgstošu stresu un citiem faktoriem. Ja matu augšanu neizdodas veicināt ar terapeitiskām metodēm, tos iespējams pārstādīt, izmantojot matus no klienta pakauša daļas. Šajā zonā tie nav pakļauti izkrišanai un šo īpašību saglabā arī pēc pārstādīšanas citā zonā. “Veselības centrs 4” matu transplantāciju veic pieredzes bagātākā komanda Baltijā, izmantojot pasaulē efektīvāko FUE matu pārstādīšanas metodi.

Transplantējamos matus var iegūt ar motorizēto metodi, kas samazina procedūras laiku, bet ir traumatiskāka un ar lielāku bojāto matu folikulu koeficientu, vai manuālo metodi, kura ir lēnāka, bet saudzīgāka un ļauj iegūt maksimāli kvalitatīvu transplantējamo materiālu. No pakauša iegūtie mati, veicot mikroiegriezumus mērķa zonā, tiek pārstādīti graftu veidā (1 – 4 matu kopas), kas nodrošina matu kuplumu un iespaidīgu rezultātu. Metode ir piemērota matiņu transplantācijai arī bārdas un uzacu zonā. Arī šajā gadījumā tiek izmantoti pakauša daļas mati – pārstādīto matu folikulas pielāgojas konkrētajai zona un kļūst par attiecīgā mata tipu (bārdas rugāju vai uzacu matiņu).

Procedūras ilgums un izmaksas ir atkarīgas no apstrādājamās zonas – apjomīgu manipulāciju ir iespējams sadalīt vairākos posms. Ikdienas gaitas pēc procedūras iespējams atsākt jau nākamajā dienā, savukārt pilnvērtīgs rezultāts būs novērojams gada laikā pēc matu transplantācijas. Matu transplantācijas izmaksas sākas no 1000 EUR, kas, vērtējot izmaksu diapazonu starptautiskā līmenī, tiek uzskatīta par izdevīgu cenu. Turklāt šī procedūra kļūt arvien populārāka, līdz ar to pieaug arī izdevīgo piedāvājumu iespējas.