Eiropas iespējas gadījumā, ja Krievija pavisam "nogriež" gāzi

Eiropa no Krievijas saņem aptuveni 35% no saviem gāzes krājumiem. Lielākā daļa gāzes Eiropā tiek importēta no Jamalas-Eiropas gāzesvada, kas ceļā no Krievijas uz Vāciju šķērso Baltkrieviju un Poliju. Tāpat tiek izmantots gāzesvads “Nord Stream 1”, kas pa Baltijas jūru savieno Krieviju un Vāciju, kā arī gāzes vads caur Ukrainu.