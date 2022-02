Nešķirojot atkritumos izmetam tūkstošus. Vai tiešām vajag?

Netrūkst iedzīvotāju, kas vienmēr visus atkritumus met vienā sadzīves atkritumu konteinerā — burtiski izmetot atkritumos naudu. Decembrī un janvārī “Clean R” sadarbībā ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) īstenoja unikālu eksperimentu, kura laikā tika pāršķiroti sadzīves atkritumu konteineri no mājām, kas šķirošanu neveic. Eksperimentā tika noskaidrots, ka viena neliela sešu dzīvokļu māja nešķirošanas dēļ atkritumos gadā izmet ap 720 eiro, mājai ar 30 dzīvokļiem tie ir jau 3600 eiro. Iepriekš esam stāstījuši, ka šķirošana sniedz ekonomiju, tagad to varam pierādīt ar precīziem datiem, kas, es ceru, daudzus pārliecinās.

Katrs no mums gada laikā rada turpat 500 kilogramu atkritumu (atgūstot Latvijas neatkarību, tie bija aptuveni 200 kilogrami uz cilvēku). Kopējais atkritumu daudzums ik gadu pieaug vidēji par 2 % līdz 5 %. Latvijā radītais sadzīves atkritumu apjoms pārsniedz 900 tūkstošus tonnu gadā, un apmēram trešā daļa no šī apjoma nonāk Getliņos. Šis apjoms ir jāsamazina, un viens no veidiem, kā to panākt, ir ne vien ierobežot atkritumu ražošanas apjomus, ko katrs var darīt, apdomīgāk iepērkoties un nepērkot lieku, bet arī šķirojot atkritumus. Var sacīt, ka jau ir apgūta sausā iepakojuma — papīra, plastmasas un metāla, kā arī stikla — šķirošana, nākamais lielais solis — bioloģisko atkritumu šķirošana. “Clean R” un RNP eksperiments parādīja, ka vidēji sadzīves atkritumu konteinerā viegli nodalāmu bioloģiski noārdāmu atkritumu īpatsvars ir ap 25 %. Šo 25 % atkritumu pārvirzīšana uz brūno BIO konteineru un nodošana tālākai pārstrādei ir viens no “Clean R” nozīmīgākajiem izaicinājumiem ceļā uz atbildīgāku un zaļāku Latviju.