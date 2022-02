Ja ielās un Tinder ir tik daudz vientuļu sieviešu, nav nekāds brīnums, ka 40% pāru attiecībās iejaucas mīlētāju bultas. No vienas puses, tā ir laba ziņa valdonīgām sievietēm - ir laiks fiziskai tuvībai. No otras puses, tūkstoš sieviešu tiks nežēlīgi maldinātas un apkrāptas.

Brīvas sievietes labākais mīļākais - Klitora sūkšana un G punkta stimulēšana ar vibrēšanas funkciju No Twenty

Nesaskaņas attiecībās sākas ilgi pirms mīlnieka medībām. Pāri bieži nonāk attiecību konsultanta kabinetā, kad ir jau par vēlu. Daudziem cilvēkiem pāru terapija patiesībā liek justies ļoti neērti. Terapija nelīdzinās zilai lagūnai, bet drīzāk purvam. Nevienam nav patīkami, kad mīļotais cilvēks uzskaita tavas nepilnības, it kā tā būtu četru lappušu ātrās ēdināšanas ēdienkarte. Pāri strīdas par visu: seksu, naudu, bērnu audzināšanu, darba un privātās dzīves līdzsvaru, prioritātēm, draugiem. Galvenie iemesli savstarpējai atsvešinātībai ir vieni un tie paši:

Sekss ir attiecību spogulis - ja ar to nepietiek, laiks rīkoties

Parunāsim par seksu. Sekss ir pirmā lieta, kas sabrūk un cieš saspringtās attiecībās. Aptuveni 46% sieviešu ir neapmierinātas ar savu seksuālo dzīvi, taču to rūpīgi slēpj no vīriešiem, kā rezultātā iestājas seksa trūkums, pēc kura vīrietis dodas pie savas mīļākās. Sievietes intereses trūkums par seksu nav tāpēc, ka vīrietis ir slikts gultā. Attiecībās uzkrātā neatrisinātā spriedze uz seksu iedarbojas kā mušmirde. Lai būtu drošībā, jāpārbauda un jāpārliecinās, vai seksa kvalitāte nav saistīta ar ikdienišķām problēmām. Tādā gadījumā svaiga gaisa malks var palīdzēt izkļūt no rutīnas. Sievietes slāpes pēc seksa nerodas spontāni, vajadzīgs pamudinājums. Dāvanas, fiziska tuvība, atzīšana un, protams, flirts. Flirtam attiecībās vajadzētu saglabāties arī pēc 40 gadiem. Flirts ir kā garīga smērviela, kas domas virza pareizajā virzienā. Guļamistabā sievietes mēdz būt konservatīvas. Pātagas un fiksējošās saites gultā var iedarboties uz kaisles liesmu kā auksts vējš. Diskrētas seksa rotaļlietas viņas baudai ir labākā izvēle orgasmu pilnai naktij.