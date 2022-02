Saeimas deputāti Osipovas neapstiprināšanu AT tiesneses amatā skaidro ar viņas pausto pozīciju

Debatēs deputāts Viktors Valainis (ZZS), skaidrojot Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) balsojumu pret Osipovas apstiprināšanu, no vienas puses, norādīja, ka ZZS ļoti augstu vērtē kandidātes kompetenci. Tomēr, no otras puses, politiķiem pārdomas raisa vairāki jautājumi, arī tas, ka pretendentes zinātniskā darbība un disertācijas tēma par valstspilsētu tiesībām iezīmē citu specializāciju, ne civillietas. Osipovai apstiprināšanas gadījumā bija paredzēts ieņemt AT Civillietu departamenta tiesneses jeb senatores amatu.