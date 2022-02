Skaidrojums: Cik spēcīgas ir Rietumvalstu sankcijas pret Krieviju?

Eksporta kontrole un citi pasākumi

“ASV ir sankcionējusi vairākas personas no Krievijas politiskās elites un to ģimenes locekļus, nosakot jaunus aizliegumus saistībā ar aizdevumiem un kapitālu Krievijas lielākajiem valsts un privātajiem uzņēmumiem, kā arī finanšu iestādēm. Tas būtiski mazinās Krievijas iespējas audzēt kapitālu, ar ko finansēt savu militāro agresiju,” teikts ASV Valsts kases ziņojumā.

Un kā ar SWIFT?

Ir bijušas daudz spekulācijas, ka Krieviju varētu atslēgt no starptautiskās maksājumu sistēmas SWIFT, jo tā tiek uzskatīta par vienu no potenciāli visspēcīgākajām sankcijām. Tomēr, vismaz pašlaik, Rietumvalstis šo soli nav īstenojušas, jo pret to iestājās atsevišķas Eiropas valstis, to vidū Vācija, Itālija un Ungārija. “Tā vienmēr ir opcija, bet pašlaik tā nav pozīcija, ko vēlas ieņemt Eiropa,” sacīja Baidens.