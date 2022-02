Rajevs: Krievijas armija mēģina savilkt spēkus ap Kijevu, mēģinot to ieņemt

Krievi mēģina atgriezt ukraiņu armijas grupējumu pie Luhanskas un Doņeckas, lai to aplenktu un iznīcinātu.

Tāpat Krievijas armija mēģina savilkt spēkus ap Kijevu, mēģinot to ieņemt.

Rajevs uzsvēra, ka ir nepieciešams skatīties, kas notiek pie Harkivas. Līdz šim Krievijas armija sliecās pilsētās ieiet ar speciālajām un kājnieku vienībām bez smago ieroču atbalsta, kas palīdzējis noturēties Krievijas propagandas radītajā naratīvā par to, ka armija tēmē tikai uz militārajiem mērķiem, izvairoties no civilo upuriem.

"Taču, kā varam redzēt, uzbrukums ir lēnāks, nekā viņi bija paredzējuši. Un tas ir tikai laika jautājums, kad viņi no specvienību taktikas pāries pie artilērija un smago raķešu izmantošanas," prognozēja eksperts.

Eksperts stāstīja, ka jau kopš 1999.gada Krievijas prezidents Vladimirs Putins pauž skaidru redzējumu par to, ko viņš vēlas sasniegt, gadu gaitā visādiem veidiem mēģinot savus mērķus sasniegt. "Draudi ar kodolieročiem ir viens no elementiem, kā virzīties uz to pusi - kā militāri vājāka puse - Krievija mēģina parādīt sevi kā līdzvērtīgu attiecībā pret NATO," norādīja speciālists.